Пекин, 23 августа, 2019, 17:56 — ИА Регнум. Власти Китайской Народной Республики вводят дополнительную ввозную пошлину на ряд товаров из США. Соответствующую информацию опубликовал сегодня, 23 августа, комитет по тарифам Государственного совета КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

В сообщении сказано, что с 1 сентября, а также с 15 декабря 2019 года Китай вводит дополнительные пошлины размером 10% и 5% на ввоз 5078 наименований товаров из США объемом $75 млрд.

В список товаров, которые будут облагаться пошлиной в 10% попали зеленые соевые бобы, соевые бобы для посева и другие виды сои, а также соевая мука.

Кроме того, в список попала сырая нефть, которая также будет облагаться ввозной пошлиной в 10%.

Напомним, что Пекину и Вашингтону так и не удается достичь какого-либо компромисса в торговле. Из-за этого торговая война набирает обороты.