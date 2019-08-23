Лондон, 23 августа, 2019, 17:54 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смемь марки Brent опустилась ниже отметки в $59 за баррель, свидетельствуют данные торгов в пятницу, 23 августа.

Paul Lowry Нефть

По состоянию на 16:45 мск стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на Межконтинентальной бирже ICE составляла $58,93 за баррель. В последний раз цена на нефть этой марки находилась на таком уровне в начале августа.

Тем временем стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась до $53,87 за баррель.