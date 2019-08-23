Калуга, 23 августа, 2019, 17:48 — ИА Регнум. Виртуальный концертный зал на 50 мест откроется 24 августа в Доме культуры посёлке Середейск Сухиничского района Калужской области. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве культуры.

Admoblkaluga.ru Оборудование для виртуального концертного зала

На грант в размере 300 тысяч рублей было приобретено оборудование, необходимое для оснащения виртуального концертного зала, открытие которого будет способствовать повышению культурного уровня посельчан и жителей близлежащих деревень.

Напомним, конкурс по созданию всероссийских виртуальных концертных залов в рамках национального проекта «Культура» объявлен Министерством культуры Российской Федерации. Данный проект нацелен на продвижение академического музыкального искусства, создание доступа к центральным концертным площадкам для граждан страны независимо от места проживания.