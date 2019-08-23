Калуга, 23 августа, 2019, 17:44 — ИА Регнум. Указом Владимира Путина сформирован новый состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. В муниципальную часть Совета вошёл глава администрации города Обнинска Калужской области Владислав Шапша, сообщает 23 августа корреспондент ИА REGNUM по информации Союза развития наукоградов России.

Admobninsk.ru Владислав Шапша

В состав Совета также включены ещё три представителя наукоградов России: Владимир Дудочкин из подмосковного Троицка, Николай Красников (Кольцово), а также Алексей Голубев (ЗАТО-наукоград Саров).

Основной задачей Совета по развитию местного самоуправления при президенте РФ являются подготовка предложений по осуществлению государственной политики в области развития местного самоуправления и определение приоритетных направлений её реализации