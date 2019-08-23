Цхинвал, 23 августа, 2019, 17:41 — ИА Регнум. В горах Южной Осетии завершена третья поисковая экспедиция. Участники пытались выяснить судьбу пропавшего в декабре 2018 года переднеазиатского леопарда Эльбруса, передает 22 августа ГТРК «Алания».

Центр восстановления леопардов в Сочи Новорожденные детеныши леопардов

Экспедиция проходила в течение недели в горных местностях. Как отметил координатор проекта Института проблем экологии и эволюции РАН и РусГидро по восстановлению популяции кавказского барса в Северной Осетии Артур Алибеков, ученые-зоологи рассчитывали, что в конце лета объем спрессованных снего-каменных масс на горном хребте Кударского перевала, где пропал Эльбрус, заметно сократится, что позволит выяснить причины исчезновения леопарда.

Однако, как выяснилось, поисковые работы на горном хребте и летом сопряжены с риском для жизни. И руководство экспедиции приняло решение прекратить поиски.

«В условиях рисков, связанных с сыпучими горными породами, гладкими отвесными стенами каменного желоба, где висит ледниковый панцирь с камнями, из которого исходит сигнал ошейника, и вероятностью его обвала, мы несколько дней пытались откопать ошейник Эльбруса, который подавал слабеющий сигнал через толщу ледово-каменной массы. Однако он находится на большой глубине, и вручную откопать его не представлялось возможным. Для этого необходимо выбрать приличный объем льда с камнями, с рисками нарушить ледник. Из котловины же выбраться быстро невозможно в таком случае», — добавила старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Анна Ячменникова.

Напомним, двух переднеазиатских леопардов Эльбруса и Волну выпустили в нацпарке Северной Осетии «Алания» в июле 2018 года. Судя по показаниям GPS-ошейника, Эльбрус перешел на территорию Южной Осетии. Поиски барса предпринимались и ранее. Первую экспедицию провели вскоре после того, как сигнал от ошейника перестал менять местоположение. Как уже сообщало ИА REGNUM, предпринятую 22 мая экспедицию также пришлось прекратить из-за опасных горно-геологических условий.