Вашингтон, 23 августа, 2019, 17:14 — ИА Регнум. Дональд Трамп «взорвал» начало саммита G7 (который стартует завтра, 24 августа, в Биаррице во Франции), выступив за присутствие на форуме России, членство которой в «большой восьмерке» было приостановлено в 2014 году из-за «войны с Украиной», пишет испанское издание ABC. Евросоюз выступил против инициативы Трампа, напомнив об «аннексии полуострова Крым» и войне, которая продолжается в восточных регионах Украины.

Дональд Трамп

«Я считаю правильным, чтобы Россия вернулась. И думаю, что возвращение к формату G8 было бы выигрышным для всех», — сказал Трамп на этой неделе, беседуя с журналистами в своем кабинете в Белом доме. И хотя французское правительство заявило, что не относится к этому предложению неодобрительно, остальные члены ЕС, представленные на форуме, выступили категорически против, припомнив кремлевскую «жажду экспансии» на востоке Европы и «вмешательство в избирательный процесс по всему миру».

Сближение Трампа с Россией и тот факт, что он отстаивал возвращение страны в элитную группу мировых держав, вызвали настороженность — прежде всего со стороны Германии — и формальную жалобу правительства Украины, «потерявшего часть своей территории в вооруженном конфликте в 2017 году», поясняет своим читателям ABC.

Новый украинский президент Владимир Зеленский объявил, что «ничего не изменилось с марта 2014 года, когда прекратилось участие России в G8».