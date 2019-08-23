ABC: Трамп разошелся во мнениях с европейцами из-за России
Вашингтон, 23 августа, 2019, 17:14 — ИА Регнум. Дональд Трамп «взорвал» начало саммита G7 (который стартует завтра, 24 августа, в Биаррице во Франции), выступив за присутствие на форуме России, членство которой в «большой восьмерке» было приостановлено в 2014 году из-за «войны с Украиной», пишет испанское издание ABC. Евросоюз выступил против инициативы Трампа, напомнив об «аннексии полуострова Крым» и войне, которая продолжается в восточных регионах Украины.
Сближение Трампа с Россией и тот факт, что он отстаивал возвращение страны в элитную группу мировых держав, вызвали настороженность — прежде всего со стороны Германии — и формальную жалобу правительства Украины, «потерявшего часть своей территории в вооруженном конфликте в 2017 году», поясняет своим читателям ABC.
Новый украинский президент Владимир Зеленский объявил, что «ничего не изменилось с марта 2014 года, когда прекратилось участие России в G8».