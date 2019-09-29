Решения, принятые 15 февраля по Чечне (речь идет об отставке президента Чечни Алу Алханова и назначении на пост и.о. президента республики премьера Рамзана Кадырова - ИА REGNUM), ожидаемые, предопределенные и определены стратегией федеральных властей по реинтеграции Чечни в состав Российской Федерации.

Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил кандидат политических наук, доцент, директор Центра системных региональных исследований и прогнозирования ИППК ЮФУ (РГУ) и ИСПИ РАН Виктор Черноус .

Комментируя ситуацию в республике, он сказал:

"В последнее время в Чечне сложилась система двоевластия. Одну сторону представлял президент Чечни и его команда, большую роль здесь также играл секретарь Совета безопасности ЧР, недавно ушедший в отставку Герман Вок . Они предполагали одно развитие Чечни, более приближенное к российским правовым реалиям, стояли на платформе происходящих в России преобразований. Вторая сторона - это команда Кадырова, которая представляет определенный синтез сил, которые перешли на сторону России, переосмыслили свой прежний сепаратистский опыт и части чеченского общества, мечтающей о стабильности. Эта команда сыграла большую роль в ликвидации бывших соратников, стоявших на позициях радикального ваххабизма и противостоящих традиционному для Чечни исламу. Но методы, которые использовались в Чечне, часть акций, которые проводились ими, подчас трудно уложить в правовое русло. На этой основе было явное противоречие между президентом республики и премьером, которое видели все, проявлявшееся и в силовых конфликтах. Федеральные власти, руководствуясь сугубо прагматическими идеями, сделали выбор в пользу Рамзана Кадырова, надеясь, что он пройдет тот же путь, что и его отец, эволюционируя те формы, которые подчас не вполне вписываются в федеральные принципы, но в будущем в полной мере будут отвечать нашему законодательству и другим нормативным актам.

Росту авторитета Рамазана Кадырова, безусловно, способствовало и восстановление Чечни. Перемены, произошедшие в республике за последнее время, очевидны. И он в этом был более активен, чем президент Чечни. Хотя Кадыров проводил работы по восстановлению при поддержке федеральных сил, которые, в свою очередь, сделали выбор в пользу кадыровской команды, все больше контролировавшей ситуацию в республике. Это, наверное, и определило принятое вчера решение.

Перспективы происходящего в республике вызывают неоднозначные чувства: удастся ли осуществить эволюционные преобразования данной, весьма своеобразной команды?".