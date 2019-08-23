Курган, 23 августа, 2019, 17:18 — ИА Регнум. В бюджет Курганской области 23 августа правительством региона внесены корректировки с учётом федеральной помощи в 3 млрд рублей. Из них 2,3 млрд рублей направят на погашение кредиторской задолженности муниципалитетов по оплате труда и коммунальных услуг, а также на увеличение заработной платы в соответствии с майскими указами президента РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Кроме того, федеральным центром предоставлены субсидии и субвенции. А именно, 270 млн рублей в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; 211,5 млн рублей на лекарственное обеспечение граждан; 85 млн рублей Шадринску на создание комфортной городской среды; более 83 млн рублей на сельское хозяйство.

С пополнением казны были откорректированы и бюджетные показатели региона, где доходы Курганской области составят в 2019 году 46 млрд 477 млн рублей, расходы — 49 млрд 656 млн рублей, дефицит — 3 млрд 179 млн рублей.