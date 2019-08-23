Вашингтон, 23 августа, 2019, 16:59 — ИА Регнум. Американский миллиардер и общественный деятель Дэвид Кох скончался 23 августа на 80-м году жизни. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на его брата Чарльза Коха.

Дэвид Кох

Дэвид Кох занимал 11-е место в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Его состояние оценивалось в $42,4 млрд.

Братья Кох Братья являются основателями энергетической и химической корпорации Koch Industries Inc, располагающейся в Канзасе, а также известны своей политической деятельностью. В 1980 году Дэвид Кох был кандидатом на пост вице-президента Либертарианской партии.