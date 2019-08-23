Москва, 23 августа, 2019, 16:56 — ИА Регнум. 23 августа в Москве состоялась встреча министра обороны Абхазии, генерала армии Мираба Кишмария и министра обороны России, генерала армии Сергея Шойгу. В ходе встречи было подписано двустороннее соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии, сообщает пресс-служба министерства обороны Абхазии.

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Соглашение о финансировании расходов ВС Абхазии подписано в рамках Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Абхазией и РФ. Также на встрече главы оборонных ведомств обсудили планы сотрудничества Абхазии и России в сфере укрепления взаимодействия вооруженных сил.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 22 августа на заседании кабинета министров Абхазии был одобрен проект протокола к российско-абхазскому соглашению о софинансировании зарплат бюджетников. Всего в рамках соглашения на 2020 год предполагается финансирование Российской Федерацией в объеме более 1 млрд рублей.