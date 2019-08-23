Воронеж, 23 августа, 2019, 16:56 — ИА Регнум. Мэрия Воронежа приступает к сбору мнений и предложений жителей города в отношении проекта новой маршрутной сети, представленной накануне, 22 августа. Высказывать свои мнения и предложения можно в официальной группе администрации Воронежа в соцсети «ВКонтакте», сообщила пресс-служба администрации города.

Vk.com/ru_vrn Проект новой маршрутной сети

«Я ставлю задачу перед сотрудниками управления транспорта изучить каждый комментарий, каждое мнение горожан по новой маршрутной сети, которое будет высказано в нашей официальной группе в соцсети «ВКонтакте», проанализировать их», — прокомментировал глава города Вадим Кстенин.

Новую маршрутную сеть планируют внедрить в 2020 году, но прежде она должна пройти обсуждение и публичные слушания. Обсуждение назначено на 3 сентября. Мнений горожан обещают передать для исследования разработчикам документа, ФАУ «РосдорНИИ».

"Проделана огромная научно-исследовательская работа, каждый маршрут просчитан на основе объективных показателей пассажиропотоков и сложнейшего моделирования, использовались, в том числе обезличенные данные биллинга сотовых операторов. Но все конструктивные и обоснованные предложения необходимо изучить и проанализировать», — заявил Кстенин.

Как сообщало ИА REGNUM, проект комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения был представлен общественности мэрией 22 августа. В числе пунктов, обращающих на себя внимание, — предложение по ликвидации 29 маршрутов. Этот пункт, на фоне информации о готовящемся повышении стоимости проезда, вызвал негативную реакцию в социальных сетях. В мэрии горожан призвали, прежде чем негодовать, ознакомиться с документом.