Волгоград, 23 августа, 2019, 16:50 — ИА Регнум. Маневровый вагон, созданный в мастерских Сталинградского трамвайного парка в 1954 году, впервые покажут широкой публике на дне города Волгограда 1 сентября. Рельсовый труженик до сих пор исправно работает — он транспортирует по территории трамвайного парка большие подвижные составы весом до 18 тонн, сообщили 23 августа в пресс-службе администрации города.

Пресс-служба администрации Волгограда Трамвай

Сначала это была обычная тележка с двигателем и кабиной. Со временем мастера переоборудовали вагон, усовершенствовали пневматическую систему и установили три вида тормозов: электродинамический, пневматический и ручной. Трамвай получился всего 4,5 метра в длину, его вес 7,8 тонн. «Пенсионер» не стоит без дела, вагон исправно перевозит вагоны по территории трамвайного депо.

Напомним, выставка спецтехники в Волгограде пройдёт на путях резервного кольца и вдоль проезжей части на улице 7-й Гвардейской.