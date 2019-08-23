Брянск, 23 августа, 2019, 16:27 — ИА Регнум. «Рекордные» надои молока выявили сотрудники регионального Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. По документам в Гордеевском районе Брянской области, исходя из численности содержащегося в хозяйствах поголовья КРС, в среднем от одной коровы должны были получать от 205 кг до тонны в день. Запредельные данные обнаружили при проверке ветеринарных сопроводительных документов в государственной информационной системе «Меркурий», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Алексей Степанов. Коровы на водопое. 1908

Ветеринарные справки на сырое молоко из личных подсобных хозяйств оформляли должностные лица Гордеевской райветстанции. Сырьё потом уходило на молокоперерабатывающие предприятия региона. Специалисты говорят, что фактически молзаводы либо получали молоко неизвестного происхождения, либо официальный документ, позволяющий затем легализовать сырьё немолочного происхождения.

Эксперты отслеживают всю производственную цепочку для контроля за качеством и безопасностью сырого молока. В 2019 году в Брянской межобластной ветеринарной лаборатории провели более 180 исследований. Фальсификации молока непосредственно в сырьевых зонах не выявлялось.