Владикавказ, 23 августа, 2019, 16:06 — ИА Регнум. Власти Северной Осетии решают вопрос о судьбе кинотеатра «Комсомолец», на проблемы которого обратила внимание президента РФ Владимира Путина местная журналистка во время VI медиафорума ОНФ «Правда и справедливость». Планируется его реконструкция и дальнейшее использование по назначению. Об этом шла речь на встрече главы Северной Осетии Вячеслава Битарова с министром государственного имущества и земельных отношений Русланом Тедеевым, сообщили ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе главы.

Кинотеатр Комсомолец

В настоящее время профильное министерство погасило все долги кинотеатра, объект находится на балансе республики. По поручению Битарова, идет поиск инвестора, который был бы готов использовать по назначению помещение объекта культурного наследия федерального значения — кинотеатра «Комсомолец» в городе Владикавказе. Тедев пообещал, что в кратчайшие сроки руководимое им ведомство предоставит план дальнейших действий по вопросу кинотеатра.

Напомним, в мае 2019 года в ходе медиафорума ОНФ журналист из Северной Осетии Анна Кабисова подняла вопрос о состоянии памятника федерального значения — кинотеатра «Комсомолец» во Владикавказе. Президент РФ Владимир Путин отдал поручение министру культуры РФ Владимиру Мединскому и главе Северной Осетии Вячеславу Битарову подготовить предложения по использованию кинотеатра. Срок его исполнения завершается 1 декабря 2019 года.