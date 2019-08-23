Севастополь, 23 августа, 2019, 16:05 — ИА Регнум. По сравнению с избирательной кампанией 2014 года в 2019 году явка в Крыму и Севастополе снизится. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала крымский социолог Наталья Киселёва.

Иван Шилов ИА REGNUM Голосование

«В 2014 году на выборах депутатов первого созыва явка избирателей в РК была 53,56%, в Севастополе — 48,49%. Опрос, который проводился среди 30 экспертов в области политологии, социологии и политической географии из Крыма и Севастополя, показал, что явка снизится в обоих регионах. Такого мнения по Крыму придерживаются 63% экспертов, а по Севастополю — 68%», — отметила социолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования, 8 сентября 2019 года на полуострове состоятся выборы в Государственный совет Крыма. После парламент республики должен будет избрать главу РК из трех кандидатур, предложенных президентом РФ.

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