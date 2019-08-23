Уфа, 23 августа, 2019, 16:01 — ИА Регнум. В Башкирии поддержат республиканских производителей. Соглашение об этом между Башкирской торговой ассоциацией и Башпотребсоюзом было подписано 22 августа в Уфе. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе Госкомторговли Башкирии.

Александр Дейнека. Совхоз. 1934

Стороны договорились, что будут создавать приоритетные условия для развития и продвижения товаров местных производителей.

Башкирская торговая ассоциация взяла на себя обязательства согласовать с торговыми сетями условия соглашений по поставки товаров местных производителей. Кроме этого, она организует единую сеть транспортно-логистических центров, которые будут предоставлены сельхозпроизводителям.

По словам председателя Башкирской торговой ассоциации Фарита Гиндуллина, на сегодняшний день в республике не везде можно приобрести товары местных производителей.

«Тем временем продукция, произведенная в Республике Башкортостан без преувеличения уникальна. Неоспоримыми её преимуществами являются экологичность, безопасность и высокое качество, что неоднократно подтверждено как лабораторно, так и различными сертификатами международного уровня», — сообщил Фарит Гиндуллин при подписании соглашения.

Напомним, что соглашение подписано в рамках проекта «Продукт Башкортостана», который направлен на поддержку башкирских производителей товаров, обладающих высокими потребительскими свойствами.