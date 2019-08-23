Москва, 23 августа, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Цена на нефть марки Brent 23 августа почти не меняется, на этом фоне нефть готовится завершить вторую неделю подряд ростом. Позитивная динамика на этой неделе обусловлена снижением опасений эскалации торгового конфликта между США и Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

ArtseBie Нефть

Главным событием уходящей недели станет мероприятие в Джексон-Хоуле, где соберутся представители крупнейших центробанков мира. Сегодня с речью выступит председатель ФРС США Джером Пауэлл. Рынки ждут от него прояснения ситуации по дальнейшей монетарной политике Федрезерва.

«Несмотря на рост, сценарий по Brent не изменился. В рамках апрельского нисходящего тренда ожидается снижение в район $55,88 за баррель. Нисходящий тренд будет переломлен в случае пробоя отметки $61,50 за баррель», — считает эксперт.

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