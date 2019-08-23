Челябинск, 23 августа, 2019, 15:44 — ИА Регнум. В Челябинске за 2020 год планируется построить 756 тыс. кв. метров жилья. Об этом заявил на совещании в горадминистрации вице-мэр Сергей Репринцев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

Таким образом, план предстоит увеличить в сравнении с 2019 годом. Напомним, в текущем году планируется построить 662 тыс. кв. метров.

При этом к 1 августа этот план был выполнен лишь на 31%. Пока в городе построили 200 тыс. кв. метров многоквартирных домов и 21 тыс. кв. метров индивидуального жилья.