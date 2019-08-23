Москва, 23 августа, 2019, 15:39 — ИА Регнум. США не будут соблюдать никакие правила, и СНВ-3 — это следующая строчка, которую они вычеркнут, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 23 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Anton Nosik Михаил Делягин

По словам Делягина, Америка будет выходить из СНВ-3, потому что логика сегодняшней Америки заключается в том, что США не должны быть связаны никакими правилами вообще.

«ДРСМД — это договор о существовании Европы. О признании Европы некоторой ценностью. Мол, даже если мы с Америкой будем воевать, то Европу мы сохраним как некоторую культурную ценность. Но мы видим, что для сегодняшних европейцев Европа никакой ценностью не является. Ради своей рабской зависимости от США они готовы сжечь свои народы в ядерном пламени», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, о том, что политика США ведёт к потере контроля над вооружениями, заявил и. о. постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН. Как сказал Полянский, после выхода США из ДРСМД выбита очередная опора в архитектуре контроля над вооружениями, которая позволила в своё время разработать и заключить договор о сокращении наступательных вооружений.