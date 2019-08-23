Челябинск, 23 августа, 2019, 15:39 — ИА Регнум. В Челябинске к 1 августа построили 221 тыс. кв. метров жилья. Об этом на совещании в мэрии заявил и.о. вице-мэра Сергей Репринцев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

Это 31% от того, что запланировано на 2019 год. Основная часть — 200 тыс. кв. метров — многоквартирные дома.

Всего предстоит построить 662 тыс. кв. метров, таким образом, осталось возвести 475 тыс. Как заявил Репринцев, в 2019 году строители работают активнее, чем в 2018-м.