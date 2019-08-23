Калуга, 23 августа, 2019, 15:30 — ИА Регнум. 132 фальшивые банкноты были обнаружены за шесть месяцев 2019 года в калужском банковском секторе. Это на 32 меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Чаще всего выявляли поддельные банкноты номиналом пять тысяч рублей. Об этом 23 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Отделении по Калужской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Деньги

Банк России разработал специальный учебный курс для повышения компетенции кассиров торговые организаций в определении подлинности и платежеспособности банкнот и монет в целях снижения рисков попадания фальшивок в наличное денежное обращение через сферу торговли.

«Несмотря на постоянный рост платежей по картам, расчеты наличными продолжают оставаться популярными среди населения, чем, к сожалению, и пользуются фальшивомонетчики, — считает заместитель управляющего Калужским отделением Банка России Владимир Репета. — Очень важно, чтобы все участники наличного денежного оборота ответственно подходили к вопросу обеспечения его чистоты и недопущения появления в обращении поддельных денежных знаков».

Дистанционной учебный курс состоит из двух частей. На изучение теории предусмотрен месяц самостоятельной работы. После него — тестирование. Тем, кто успешно «сдаст экзамен», будут выданы именной сертификат и специальный отличительный знак (наклейка), подтверждающие прохождение обучения по программе Банка России. Сертификаты и наклейки кассиры будут размещать на своих рабочих местах.