Токио, 23 августа, 2019, 15:22 — ИА Регнум. Сотрудники японского автопроизводителя Toyota озвучили цену спортивного седана Camry TRD. Об этом 23 августа сообщает портал 32cars.ru.

TTTNIS Toyota Camry TRD

Так, у дилеров на авторынке в США Camry TRD стоит 31 995 долларов (около 2,1 млн рублей). Стоит отметить, что самая бюджетная вариация Camry с движком V6 модификации XLE стоит от 35 255 долларов (около 2,3 млн рублей).

Напомним, Camry TRD приобрела более усовершенствованный обвес, черные матовые 19-дюймовые колесные диски, обновленную подвеску, которая может приблизить автомобиль к дороге и делающая машину более управляемой.

Кроме того, на авто поставлены мощные передние тормоза, жесткие пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости.

Читайте также: Петербург подсчитал доходы от новых инвестиций в завод Toyota