Екатеринбург, 23 августа, 2019, 15:13 — ИА Регнум. В Екатеринбурге восстановлена подача газа в одном из подъездов дома по улице Черноярской. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Екатеринбурггаза».

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Газоснабжение было восстановлено после того, как сотрудники компании поставили заглушку на кухне квартиры, в которую не могли попасть с марта 2019 года, и провели повторную опрессовку газового оборудования.

«Утечек газа нет, безопасность жителей обеспечена», — сообщили в пресс-службе компании.

Как сообщало ИА REGNUM, первая контрольная опрессовка оборудования в 2019 году в доме по улице Черноярской выполнялась в марте. Тогда была определена утечка газа. Представители компании начали поквартирный обход, чтобы найти неисправность. Однако в одну из квартир им попасть не удалось, и в целях безопасности, подача газа была перекрыта по всему стояку подъезда.

Позже сотрудники газовой компании и руководство управляющей компании выходили на связь с владелицей квартиры, но она отказывалась пускать газовиков в своё жильё. Тогда представители компании были вынуждены обратиться в суд, который в итоге постановил обеспечить доступ в квартиру.

Отметим, что решение суда было исполнено после привлечения приставов.