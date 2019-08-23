Санкт-Петербург, 23 августа, 2019, 15:22 — ИА Регнум. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения в отношении Мурада Каграман оглы Касымова, который в ночь на 24 февраля 2019 года на внедорожнике на большой скорости выехал на тротуар Невского проспекта и сбил группу прохожих. Два человека скончались на месте, еще трое пострадали.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

После ДТП Касымов был задержан, затем решением суда помещен в СИЗО, где и находился до сего дня. Ему грозит до девяти лет лишения свободы.

Как объясняет 23 августа пресс-служба петербургских судов, согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, продление содержания под стражей на срок свыше шести месяцев возможно только в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Деяние же, вменяемые Касымову, отнесены к категории преступлений средней тяжести.

В итоге предполагаемому виновнику гибели двоих человек — жительницы Москвы и гражданина США — мера пресечения изменена с содержания под стражей на запрет определенных действий. В частности, Касымову сроком по 22 октября 2019 года запрещено покидать жилое помещение в ночное время, управлять всеми видами транспортных средств, использовать все виды транспорта, кроме общественного, посещать места общественного питания, в которых разрешено потребление алкоголя, посещать и участвовать в массовых мероприятиях.

По версии следствия, 24 февраля Касымов, находясь в состоянии опьянения, действуя умышленно, будучи лишенным водительских прав, на автомобиле BMW X6 у дома №55 по Невскому проспекту совершил столкновение с попутными автомобилями Mercedes-Benz и Skoda Octavia, выехал за пределы проезжей части на тротуар, где совершил наезд на пятерых пешеходов. В результате ДТП двое пешеходов скончались.

Добавим, что 29-летний Мурад Касымов до трагического ДТП 55 раз привлекался к административной ответственности. Водительские права у него отобрали еще в ноябре 2018 года. После ДТП Касымов заявил, что не помнит момент аварии, так как «надышался шариками» (т.н. веселящим газом) на Думской улице.