Екатеринбург, 23 августа, 2019, 15:33 — ИА Регнум. Больше всего претензий по защите прав свердловских потребителей готовится в сфере ЖКХ и продаж сложной техники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Счётчик

В управлении посчитали, по каким вопросам чаще всего составлялись претензии в первом полугодии 2019 года.

Специалисты ведомства подготовили ровно 100 претензий после жалоб на оказание жилищно-коммунальных услуг и 84 претензии по продаже технически сложных товаров (от автомобилей до телевизоров). Отдельно в управлении посчитали претензии по продаже мобильных телефонов (41).

Напомним, на Среднем Урале резко увеличилось сумма, на которую составлялись претензии по защите прав потребителей в первом полугодии 2019 года. Всего была подготовлена 601 претензия на 17 миллионов рублей, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2018 г.