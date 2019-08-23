Мантуров пообещал, что РФ начнёт экспортировать люксовые автомобили
Москва, 23 августа, 2019, 15:00 — ИА Регнум. В РФ наладят серийное производство автомобилей класса люкс, которые будут поставляться в Европу и арабские страны. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 23 августа рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, выступая на открытии галереи Aurus, где был представлен первый российский автомобильный бренд люкс.
По словам министра, в 2020 году производство будет готово выпустить не более 200 автомобилей в зависимости от комплектации. Как отметил Мантуров, часть этих авто будут подвергать тестовым испытаниям, часть предоставят правительству РФ, а остальные будут доступны для свободной продажи.
Напомним, что 23 августа в Москве открылась галерея Aurus, посетители которой смогли познакомиться с первой из поступивших в продажу моделей — Aurus Senat. Этот российский автомобиль, как отметили организаторы мероприятия, в базовой комплектации обойдется потенциальному покупателю в 18 млн рублей.