Москва, 23 августа, 2019, 15:00 — ИА Регнум. В РФ наладят серийное производство автомобилей класса люкс, которые будут поставляться в Европу и арабские страны. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 23 августа рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, выступая на открытии галереи Aurus, где был представлен первый российский автомобильный бренд люкс.

Дарья Драй ИА REGNUM Денис Мантуров

«В ближайшие годы мы планируем наращивать производство и расширять модельный ряд. К линейкам седанов и лимузинов добавится внедорожник SUV, в том числе и с гибридным двигателем. Кроме того, автомобили бренда после старта серийного производства начнут поставляться за рубеж — в первую очередь в Европу и арабские страны», — сказал Денис Мантуров.

По словам министра, в 2020 году производство будет готово выпустить не более 200 автомобилей в зависимости от комплектации. Как отметил Мантуров, часть этих авто будут подвергать тестовым испытаниям, часть предоставят правительству РФ, а остальные будут доступны для свободной продажи.

Напомним, что 23 августа в Москве открылась галерея Aurus, посетители которой смогли познакомиться с первой из поступивших в продажу моделей — Aurus Senat. Этот российский автомобиль, как отметили организаторы мероприятия, в базовой комплектации обойдется потенциальному покупателю в 18 млн рублей.