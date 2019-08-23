Париж, 23 августа, 2019, 14:02 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в четверг, 22 августа, в замке Шантийи недалеко от Парижа, передает RFI.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Известно, что Эммануэль Макрон и Нарендра Моди предпочли говорить об экономике и, в частности, о продаже французского оружия в Индию.

Индия является крупнейшим покупателем оружия в мире. Это прекрасная возможность для Франции, приветствовал Нарендра Моди.

«Мы будем расширять наше сотрудничество в области технологий и совместного производства. Франция является первой страной, с которой мы заключили гражданское ядерное соглашение нового поколения», — напомнил премьер-министр Индии.

Напомним, Франция хочет продать шесть ядерных реакторов в Индию, проект, который разрабатывался в течение десятилетия. Эммануэль Макрон настроен оптимистично. По его словам, «решающий шаг» будет сделан до конца 2019 года.

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