Ростов-на-Дону, 23 августа, 2019, 13:58 — ИА Регнум. Ростовская область и Краснодарский край определят границу между регионами. Соответствующий законопроект внёс в донской парламент ростовский губернатор Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростовская область

К проекту документа «Об утверждении заключения Соглашения об описании местоположения границы между Ростовской областью и Краснодарским краем» прилагается пояснительная записка донского минстроя. В ней говорится, что проект областного закона разработан «в целях утверждения заключения об описании местоположения границы между Ростовской областью и Краснодарским краем».

Кроме того, уточняется, что принятие законопроекта дополнительных материальных затрат не потребует.

К проекту законопроекта прилагаются графическое описание границы между Доном и Кубанью, текстовое описание прохождения границы, а также список координат характерных точек границы.