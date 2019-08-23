Москва, 23 августа, 2019, 13:56 — ИА Регнум. У бывшего защитника московского «Спартака» Василия Кулькова диагностировали рак. Об этом сообщается на сайте объединения болельщиков «Фратрия».

Spartak.com Василий Кульков

Отмечается, что Кулькову поставлен диагноз — плоскоклеточный рак пищевода. В настоящее время он проходит второй этап химиотерапии под наблюдением врачей в профильной больнице в Красногорске.

53-летний Кульков является членом тренерского штаба академии «Спартака» имени Фёдора Черенкова.

Напомним, Кульков играл за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год. В составе команды он становился чемпионом СССР и России. За сборную России он провёл 21 матч и забил пять голов.