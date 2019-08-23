Переславль-Залесский, Ярославская область, 23 августа, 2019, 13:56 — ИА Регнум. В Ярославской области Переславское лесничество обратилось в полицию по факту незаконных раскопок на территории особо защитного участка. Об этом сообщает официальный сайт администрации Переславля-Залесского.

Следы незаконных раскопок у Релинского

Следы деятельности «чёрных копателей» обнаружены рядом с поселком Релинское. До революции там действовал стекольный завод, основанный в 1854 году купцом Онимимом Соскиным. Завод производил парфюмерную и аптекарскую посуду. После революции завод был закрыт, а территория запустела. Сейчас на его месте лес. В поисках старинной посуды сюда и приходят «чёрные археологи».

«На прошедшей недели сотрудниками Переславского участкового лесничества ГКУ ЯО «Переславское лесничество» установлен факт самовольного снятия, уничтожения или порчи почв на площади 0,05 га. Поврежденный лесной массив находится на территории особо защитного участка. Согласно постановлению правительства РФ от 29.12.2018 г. № 1730 «Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства», причиненный государственному лесному фонду ущерб составляет более 200 тысяч рублей», — сообщили в ГКУ «Переславское лесничество».

Лесники составили протокол о лесонарушении и передали материалы в ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский.