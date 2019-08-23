Москва, 23 августа, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Специалисты Саратовской ГЭС открыли донные водосбросы в связи с увеличением притока воды в Саратовское водохранилище, сообщает 23 августа пресс-служба компании «РусГидро».

Сайга20К Саратовская ГЭС

Сейчас общий объём воды, который пропускает гидросооружение, составляет 7 тыс. кубометров в секунду, что превышает среднемноголетние значения приточности, характерные для августа.

«Открытие водосбросов гидростанции в конце лета — случай редкий, но не исключительный», — сообщил главный инженер Саратовской ГЭС Александр Савкин.

Саратовская ГЭС — филиал ПАО «РусГидро». Доля электрогенерации станции в общем объеме выработки в Саратовской области составляет около 13% от общей выработки по региону.