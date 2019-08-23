Саратовская ГЭС увеличила пропуск воды из-за увеличения притока
Москва, 23 августа, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Специалисты Саратовской ГЭС открыли донные водосбросы в связи с увеличением притока воды в Саратовское водохранилище, сообщает 23 августа пресс-служба компании «РусГидро».
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Саратовская ГЭС
Сейчас общий объём воды, который пропускает гидросооружение, составляет 7 тыс. кубометров в секунду, что превышает среднемноголетние значения приточности, характерные для августа.
«Открытие водосбросов гидростанции в конце лета — случай редкий, но не исключительный», — сообщил главный инженер Саратовской ГЭС Александр Савкин.
Саратовская ГЭС — филиал ПАО «РусГидро». Доля электрогенерации станции в общем объеме выработки в Саратовской области составляет около 13% от общей выработки по региону.