Ростов-на-Дону, 23 августа, 2019, 13:46 — ИА Регнум. В Ростовской области зафиксирован всплеск заболеваемости, вызванной дефицитом йода и других микронутриентов. За последние пять лет рост составил 21,5%. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Йододефицит

«В структуре заболеваемости, ведущие ранговые места занимают другие формы нетоксического зоба, тиреоидит, субклинический гипотиреоз, эндемический зоб, связанный с йодной недостаточностью. У большинства жителей Дона режим питания не соответствует физиологически обоснованным рекомендациям», — указывают специалисты.

Наиболее высокие показатели регистрировались на территории 16 районов и восьми городов, в том числе в областном центре. Данные получены на основе изучения питания 4,5 тыс. жителей — 2 тыс. 39 мужчин и 2 тыс. 485 женщин.

Специалисты советуют разнообразить питание.