Волгоград, 23 августа, 2019, 13:42 — ИА Регнум. Останки бойцов, погибших в боях за Сталинград в годы Великой Отечественной войны, торжественно предали земле 23 августа на Россошинском военно-мемориальном кладбище в Городищенском районе Волгоградской области. На церемонию прощания пришли поисковики, представители власти и родственники тех, кого удалось идентифицировать, сообщили в пресс-службе администрации области.

Пресс-служба администрации Волгоградской области Церемония захоронения

23 августа отмечается День памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда. С воинскими почестями земле предали останки 1 139 защитников города. Их обнаружили поисковики летом 2019 года во время «Вахты памяти». 58 отрядов из разных регионов страны провели экспедиции в Городищенском, Клетском, Октябрьском, Котельниковском, Иловлинском районах. На местах ожесточенных боёв удалось найти медальоны и личные вещи погибших. Поисковики по архивным данным смогли установить 30 имён.

В Волгоградской области действуют более 300 военно-патриотических организаций и объединений, которые занимаются поисковыми работами и военно-исторической реконструкцией.