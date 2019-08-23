Мале, 23 августа, 2019, 15:13 — ИА Регнум. Министерство финансов Мальдивской республики подписало два соглашения с Всемирным банком. Данные соглашения направлены на повышение устойчивости государственных активов, а также их целью является минимизация воздействия стихийных бедствий на экономику страны.

Shiny Things Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне

Соглашения были подписаны министром финансов страны ИбрагимомАмиром и региональным директором Всемирного банка Идой Псварайи-Риддихох. Первое соглашение подразумевает финансирование в размере 20 миллионов долларов на улучшение политики, направленной на повышение устойчивости государственных финансов. Также целью данного соглашения является и сокращение фискального давления.

По информации мальдивского новостного агентства «The Edition», второе соглашение связано с пересмотром механизма финансирования в случае стихийных бедствий.

«Соглашения являются частью программы по управлению рисками для повышения макроэкономической устойчивости страны», — заявила представительница организации.