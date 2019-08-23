Грозный, 23 августа, 2019, 13:37 — ИА Регнум. Трое жителей Чечни получили реальные сроки наказания за попытку выехать в Сирию для участия в военных действиях на стороне незаконных вооруженных формирований. По данным управления ФСБ по региону, самому младшему из них исполнилось всего 19 лет, старшему — 22.

Задержание

Попытка выехать в Сирию была пресечена сотрудниками спецслужб. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Рассматривая его, Гудермесский городской суд Чечни признал молодых жителей Чечни Асламбекова, Домбаева и Муцуева виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы. В колонии строгого режима им придется находиться три года и восемь месяцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в Чечне был осужден на срок 2,6 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима местный житель Сулейм Ханкаров, который воевал против законного сирийского правительства в интересах, противоречащих Российской Федерации. В апреле 2019 года за участие в войне в Сирии и Ираке дали 17 лет колонии строгого режима Шамилю Солтамурадову.