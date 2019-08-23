Душанбе, 23 августа, 2019, 13:33 — ИА Регнум. По итогам семи месяцев 2019 года в Таджикистане добыли 960 тыс. тонн угля, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в министерстве промышленности и новых технологий республики.

Каменный уголь

В министерстве уточнили, что 94% от общего объема добыто открытым способом. На государственных предприятиях добывается 62,5% угля. За отчетный период в республике было продано 981,6 тыс. тонн угля, включая запасы 2018 года.

Основным потребителем является ТЭЦ-2 в Душанбе, куда отгружено 60% проданного угля, промышленные предприятия потребили 32,1%, население — 6%.

Напомним, по итогам 2018 года в Таджикистане произвели 1,9 млн тонн угля. В 2014 году в республике добывалось 870 тыс. тонн, а в 2015 — уже более 1 млн тонн.