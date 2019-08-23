Великий Новгород, 23 августа, 2019, 13:31 — ИА Регнум. В Великом Новгороде сегодня, 23 августа, открыли памятник на месте находки первой берестяной грамоты. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, памятник открыт у дома № 3 по улице Великой.

Adm.nov.ru Памятник первой берестяной грамоте в Великом Новгороде

Он заменил информационный знак, который стоял здесь с 2006 года.

Новый памятник представляет собой фигуру мальчика, который в одной руке держит бересту, в другой — писало. Новгородцы уже прозвали его Онфимом — по имени мальчика, проживавшего в Новгороде в XIII веке, известного автора берестяных грамот и рисунков.

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Автор нового памятника — новгородский скульптор Сергей Гаев.