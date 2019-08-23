Ярославль, 23 августа, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Ярославля 22 августа арестовал директора строительной фирмы Игоря Зайцева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Pixabay.com Молоток судьи

Зайцев арестован уже по второму уголовному делу. Первое дело, о мошенничестве при строительстве трех домов ООО «Кладезь» в поселке Сокол, уже рассматривается в Кировском суде. Дома так и не были построены, а дольщики остались без жилья.

Новое уголовное дело также связано со строительством. Как сообщили в УМВД России по Ярославской области, речь идет о двойных продажах квартир.

«По версии следствия в июне 2018 года он продал жительнице г. Ярославля 1957 года рождения квартиру, ранее уже реализованную им другим дольщикам, в одном из строящихся домов Дзержинского района города Ярославля. Сумма ущерба составила 1 млн 400 тыс рублей», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

По ходатайству следствия Ленинским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период следствия, Зайцев был взят под стражу в зале суда.