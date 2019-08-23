Майкоп, 23 августа, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Межрегиональный слёт талантливой молодежи «Фишт — 2019» открылся в Адыгее — старт мероприятию дал глава Республики Мурат Кумпилов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе глава РА 23 августа. В слёте участвуют более 300 человек — жители всех районов Республики Адыгея и молодёжные делегации из Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Межрегиональный слёт талантливой молодежи «Фишт – 2019»

Утром в пятницу, 23 августа, участники слёта отправились в 10-километровый пеший переход по маршруту Яворовая поляна — приют Фишт. Именно там состоятся основные мероприятия слёта. Весь маршрут вместе с его участниками пройдёт глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

«Здесь собрались самые активные и талантливые представители четырёх братских регионов. Все вы достигли больших высот в учёбе, спорте, общественной работе. И сегодня нам вместе предстоит взять очередные высоты — пройти по перевалам и горным тропам к подножию одной из вершин Кавказа — горе Фишт, где и пройдёт молодёжный форум. Уверен, что каждый из вас за время слёта приобретёт новых друзей, почерпнёт новые знания и идеи, поделится своими», — сказал Мурат Кумпилов.

В рамках форума запланировано проведение эколого-просветительских мероприятий с участием руководства и научных сотрудников Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х.Г. Шапошникова, представителей Русского географического общества. Участникам расскажут о мегалитических памятниках Северо-Западного Кавказа, других археологических объектах, будут обсуждаться вопросы сохранения культурного наследия. Также состоится встреча с главой Республики, которые ответит на вопросы участников.

В 2018 году на слёте «Фишт» глава Адыгеи дал старт новому волонтерскому движению «Сохраним корни». В этом году к движению смогут присоединиться молодые люди и из соседних регионов.

«Слёт талантливой молодёжи «Фишт» — одна из наиболее масштабных и набирающих популярность площадок, где каждый может высказать своё мнение, узнать ответы на актуальные вопросы, найти единомышленников», — прокомментировал Мурат Кумпилов.