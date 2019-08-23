Исламабад, 23 августа, 2019, 15:09 — ИА Регнум. 22 августа администрация премьер-министра Пакистана сообщила, что 23 сентября Имран Хан отправится в США с официальным четырехдневным визитом, в ходе которого он намерен выступить на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Chatham House Имран Хан

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, ожидается, что главной темой выступления пакистанского лидера станет ситуация в индийском Кашмире и противоречия между Нью-Дели и Исламабадом. Имран Хан также встретится с рядом иностранных лидеров «на полях» сессии Генассамблеи. Визит премьер-министра подготовит министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши, который прибудет в Нью-Йорк заранее.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.