Иркутск, 23 августа, 2019, 13:16 — ИА Регнум. Иркутскую область продолжают сотрясать «лесные» скандалы. Помимо громкого уголовного дела, связанного с массовой вырубкой лесных площадей в заказнике «Туколонь», не менее резонансным обещает стать и история с нарушенным лесного законодательства, выявленная в ИА REGNUM «. Подробности сегодня, 23 августа, сообщает официальный сайт недорого ведомства.

Прокуратура Иркутской области В Иркутской области выявлен ещё один случай незаконной вырубки леса чиновниками

Прокуратура Иркутской области Иркутская область. Так выглядит лес после сплошной вырубки

В ходе прокурорских проверок, осуществленных на территории Тагульского, Тайшетского и Верхнебирюсинского участковых лесничеств, выяснилось что вместо выборочных рубок проведена сплошнолесосечная рубка.

«Подрост уничтожен. Граничные визиры и столбы отсутствуют. Отметка деревьев, подлежащих рубке, не выявлена. Имелись факты рубок за границами делят», — заявили в иркутской прокуратуре.

Решение о преследовании виновных лиц будут принимать следственные органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.

Напомним, в заказнике «Туколонь», по мнению следственных органов, под предлогом санитарных вырубок было уничтожено 120 га леса. «Лесной» министр Сергей Шеверда и ряд должностных лиц находятся под следствием.

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По мнению Совета по правам человека, сохранение практики этих рубок в течение десятилетия может существенно нарушить водорегулирующие функции защитных лесов Восточного Саяна, что неизбежно приведет к более частым и более разрушительным наводнениям.

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