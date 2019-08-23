Саратов, 23 августа, 2019, 13:12 — ИА Регнум. В Саратовской области сегодня, 23 августа, был представлен личному составу новый начальник УФСБ России по региону, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. Пост занял 51-летний Олег Боломожнов, который ранее руководил УФСБ по Магаданской области.

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Представление нового руководителя ведомства состоялось личному составу управления ФСБ по Саратовской области и губернатору региона Валерию Радаеву. Во встрече также принял участие заместителем начальника управления кадровой службы организационно-кадровой работы ФСБ РФ, генерал-лейтенант Сергей Шишкалов, начальником УФСБ по Нижегородской области, генерал-майор Игорь Завозяев.

Saratov.gov.ru Встреча в доме правительства

В рамках встречи Сергей Шишкалов представил главе региона нового руководителя УФСБ по Саратовской области генерал-майор Олега Боломожнова, который был назначен на должность указом президента России Владимира Путина от 5 августа 2019 года.

В органах ФСБ России Боломожнов работает с 1991 года, в 2014 году назначен начальником УФСБ России по Республике Тува. С 2016 года по август 2019 года руководил УФСБ России по Магаданской области. Родился в Оренбурге 12 декабря 1968 года.