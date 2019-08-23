Москва, 23 августа, 2019, 13:12 — ИА Регнум. После трех дней восстановления российская валюта перешла к консолидации, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Это вполне логично как минимум с технической точки зрения, поскольку доллар получает приличную поддержку в районе 200-дневной скользящей средней, которая преграждает путь к отметке 65 руб. 23 августа пара доллар/рубль осциллирует вокруг области 65,50 руб., будучи не в состоянии определиться с вектором дальнейшего движения», — пояснил эксперт.

Скованность движений отчасти связана с осторожным настроем игроков в ожидании ключевого выступления главы ФРС в рамках симпозиума в Джексон Хоул. Негативный для российской валюты сценарий реализуется, если Пауэлл не даст инвесторам ясности и воздержится от явных намеков на дальнейшее смягчение политики. Такой тон повлечет повсеместный всплеск спроса на американскую валюту, и в этом случае пара может завершить неделю ближе к отметке 66 руб.

«Тем временем динамика нефтяных цен играет не в пользу рубля. После неудачного рывка к отметке $61 за баррель, Brent планомерно отступает, и пока предпосылок для возобновления устойчивого роста в сырьевом сегменте не наблюдается, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Влияние налогового периода на рубль уравновешивается фактором сильного доллара, что и формирует текущую нейтральную картину», — отметил Николаев.

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