Анкара, 23 августа, 2019, 16:06 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Турецкой Республики Ибрагим Калын заявил: «Создание зоны безопасности на восточном берегу Евфрата обеспечит безопасность на турецко-сирийской границе и гарантирует территориальную целостность Сирии, а также создаст необходимые условия для возвращения сирийских беженцев в свои дома».

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Ибрагим Калын отметил: «Как вам известно, когда мы вошли на западный берег Евфрата, при операциях «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата» под защиту был даже взят район между Джерабулусом, Африном и Идлибом. Общественный порядок там обеспечивается руководством поддерживаемых нами групп. В 2018 году в этот регион вернулось примерно 400 тысяч сирийских беженцев».

Пресс-секретарь добавил: «Мы предвидим, что и на восточном берегу Евфрата будут достигнуты такие результаты при создании необходимых условий». Он также указал, что позитивным в этом свете событием является достижение с США консенсуса по основным этапам процесса создания зоны безопасности.