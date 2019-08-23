Анкара, 23 августа, 2019, 17:40 — ИА Регнум. Министерство обороны Турецкой Республики опубликовало письменное заявление, в котором поделилось подробностями телефонного разговора министра обороны Хулуси Акара со своим американским коллегой Марком Эспером.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар напомнил о действующих взглядах и ожиданиях Турции по вопросу зоны безопасности на севере Сирии и заявил, что при её создании нельзя терять время и выбиваться из согласованных календарных рамок основных этапов процесса.

Хулуси Акар и Марк Эспер пришли к соглашению на предмет того, что с 22 августа 2019 года стороны приступают к осуществлению первого этапа плана создания зоны безопасности. Министры договорились о том, что, с целью обсуждения и проработки дальнейших стадий плана, делегации военных представителей сторон в кратчайшие сроки проведут новые переговоры в Анкаре.