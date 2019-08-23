Улан-Удэ, 23 августа, 2019, 13:05 — ИА Регнум. Компания «Бурятмяспром» планирует получить статус резидента территории опережающего развития «Бурятия» с целью создания собственного производства консервной банки. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).

Vk.com/burmp ООО «Бурятмяспром». Улан-Удэ

Накануне площадку потенциального резидента посетил директор управляющей компании ТОР «Бурятия» Тимур Будаев. По его словам, предложенный инвестором проект отвечает всем критериям резидента территории опережающего развития и направлен на развитие пищевой и перерабатывающей промышленности республики.

«Бурятмяспром» — наследник одного из крупнейших предприятий России, Улан-Удэнского мясоконсервного комбината, построенного в 1937 году. Во время Великой Отечественной войны работники комбината снабжали советскую армию мясными консервами. Сегодня бурятская тушенка является брендом республики.

Напомним, ТОР «Бурятия» создана в середине июня по распоряжению премьер-министра России Дмитрия Медведева. Первые компании, готовые инвестировать в ТОР, определены в середине июля 2019 года.