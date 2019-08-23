«Бурятмяспром» планирует создать собственное производство консервной банки
Улан-Удэ, 23 августа, 2019, 13:05 — ИА Регнум. Компания «Бурятмяспром» планирует получить статус резидента территории опережающего развития «Бурятия» с целью создания собственного производства консервной банки. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).
Накануне площадку потенциального резидента посетил директор управляющей компании ТОР «Бурятия» Тимур Будаев. По его словам, предложенный инвестором проект отвечает всем критериям резидента территории опережающего развития и направлен на развитие пищевой и перерабатывающей промышленности республики.
«Бурятмяспром» — наследник одного из крупнейших предприятий России, Улан-Удэнского мясоконсервного комбината, построенного в 1937 году. Во время Великой Отечественной войны работники комбината снабжали советскую армию мясными консервами. Сегодня бурятская тушенка является брендом республики.
Напомним, ТОР «Бурятия» создана в середине июня по распоряжению премьер-министра России Дмитрия Медведева. Первые компании, готовые инвестировать в ТОР, определены в середине июля 2019 года.