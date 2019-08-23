Анкара, 23 августа, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу заявил: «Мы боремся с Рабочей партией Курдистана уже 40 лет. Только в 2019 году в 80 570 контртеррористических операциях мы уничтожили 635 боевиков».

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Сулейман Сойлу отметил: «Сегодня у них есть логистика, деньги, стратегия и сеть отношений, оказывающая им психологическую поддержку. Как и вся Европа, мы оказались вынуждены заняться этим вопросом и занялись им. Мы сняли с должности 3 мэров. Мы использовали полномочия, представленные нам законами и конституцией, для того чтобы исполнить возложенные на нас обязанности. Мы не допустили ошибок».

Министр добавил: «Если наши сыны воюют с террористами в горах, если мы до последнего боремся с покушающимися на нашу страну по ту сторону границы, то мы были вынуждены пойти на этот шаг. Потому что от этих мэров террористы получали поддержку. Тот факт, что преступника избрали, его не оправдывает. Праву не известны такие конструкции. Избирательная урна — это, конечно, хорошо, но суд есть суд».