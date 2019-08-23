Калуга, 23 августа, 2019, 13:03 — ИА Регнум. О создании профильных классов, где можно качественно улучшить научно-исследовательскую работу учащихся по охране окружающей среды и изучению лесного законодательства, заявила на встрече с педагогами и воспитанниками школьного лесничества «Елочка» министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара Антохина, сообщает 23 августа корреспондент ИА REGNUM.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара Антохина на встрече с педагогами и воспитанниками школьного лесничества «Елочка».

Объединение юннатов «Елочка» было создано при малоярославецком лесничестве и уже многих лет ведет активную работу по экологическому просвещению. В программе обучения школьников — теоретическое изучение ухода за лесными культурами и практические занятия с лесниками. Пристальное внимание учащиеся уделяют благоустройству территории местного родника и участию во всероссийской акции «Живи, лес!», которая ежегодно проходит и в Малоярославецком районе.

Калужский министр поблагодарила за труд педагогический коллектив школы и пожелала учащимся успешного выступления на региональном смотре-конкурсе школьных лесничеств, который состоится 21 сентября 2019 года в рамках V Международного экологического форума «Экопросвещение».