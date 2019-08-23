Самара, 23 августа, 2019, 13:21 — ИА Регнум. Контроль над сбросами в Саратовское водохранилище усилят в Самаре. Информация о поиске подрядчика, который реконструирует систему обеззараживания на городских очистных канализационных сооружениях (ГОКС) размещена в официальных документах закупки. Об этом 23 августа сообщает 63.ru.

acherepanov75 Саратовское водохранилище

Согласно информации, указанной в официальных документах, на ГОКСе перед сбросом сточных вод в водоем будет построена станция УФ-обеззараживания стоков.

В случае реализации данного проекта на ГОКСе будет закрыто здание хлораторной со складом хлора, которое считается опасным производственным объектом.

Заказчиком работ выступает МП «Самараводоканал». Начальная цена контракта 739 897 рублей.

Новую станцию планируют построить до конца 2020 года.