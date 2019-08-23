Сеул, 23 августа, 2019, 15:59 — ИА Регнум. Правительство Республики Корея продолжит наращивать государственный долг для финансирования дефицита государственного бюджета. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Evgeniy Koval Сеул

Ожидается, что в 2020 году отношение госдолга к ВВП составит 39%. Подобную оценку озвучил министр финансов Хон Нам Ки на совещании кабинета министров 22 августа.

В 2019 году доля госдолга составляет 37,2%, а в 2018 году этот показатель равнялся 38,2%. В этом году правительств увеличило бюджет дополнительно на 4,8 млрд долларов, однако уже израсходовало 3,6 млрд. Средства необходимы для стимулирования экономики на фоне замедления темпов роста ВВП из-за структурных проблем: высокой безработицы, снижения экспорта и спада промышленного производства.